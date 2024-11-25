Не смогли выбрать перевозчика для маршрута из Севастополя в Форос

Департамент транспорта в начале октября объявил конкурс для поиска перевозчика по маршруту из Севастополя в Форос с заездом в Орлиное. Результат объявили 21 ноября. Согласно протоколу комиссии, поступила только одна заявка — от ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова», поэтому конкурс признан несостоявшимся.

Новый маршрут, соединяющий Севастополь и Форос, был открыт 1 июня по инициативе департамента транспорта. В день выполнялось шесть рейсов с автовокзала. Тогда перевозчиком был определен Севэлектроавтотранс.

На сегодня автобус по маршруту №47-С не ходит. Как сообщили «Севастопольской газете» в справочной автовокзала, планируется, что его работу возобновят в летний период.