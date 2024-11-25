Мошенники работают по комплексным схемам

Первой доверчивой жертвой оказалась 70-летняя пенсионерка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Женщине на мобильный телефон позвонил «сотрудник банка» и сообщил о том, что ее сбережения пытаются похитить. Злоумышленник предложил перевести деньги на «безопасный» счет, который он продиктует. Застигнутая врасплох и напуганная женщина выполнила указания неизвестного и лишилась почти пяти миллионов рублей.

Второй жертвой стала 23-летняя преподаватель одного из городских колледжей. Мошенники сообщили о взятом на ее имя кредите и предложили его погасить, оформив еще один — «зеркальный». Растерянная потерпевшая взяла кредит на 149 тысяч рублей, и вместе со своими личными сбережениями в размере 190 тысяч рублей перечислила их на неизвестный банковский счет.

Мошенники часто объединяют несколько схем обмана, чтобы выманить как можно больше денег. 23-летний местный житель стал жертвой трех сценариев: блокировка сим-карты, взлом аккаунта на портале госуслуг и защита банковского счета. Сначала ему позвонил «работник компании сотовой связи», сообщив о необходимости подтвердить личные данные, чтобы сим-карта не заблокировалась. Для этого необходимо воспользоваться порталом госуслуг и назвать данные страхового полиса. Молодой человек выполнил все указания, в том числе назвал код, который пришел ему в СМС-сообщении.

Когда мошенники получили доступ к аккаунту на портале госуслуг и выяснили все необходимые данные, они вновь позвонили своей жертве и убедили его заложить личный автомобиль в ломбард, чтобы этого не сделали злоумышленники. После этого уже изрядно напуганный молодой человек заметил, что не может войти в свой аккаунт на госуслугах, и сам перезвонил неизвестным, которые уже с ним общались под видом работников госпортала. Они убедили его, что всячески стараются предотвратить хищение его денег и личных данных, и выслали ссылку, по которой потерпевший якобы может связаться с «сотрудниками Центрального банка РФ».

Эти «сотрудники» рассказали жертве, что на его имя оформили крупный кредит, и ему необходимо взять новый. Когда в Банке отказали в выдаче кредита, злоумышленники рекомендовали ему занять деньги у знакомых — так потерпевший и поступил. В итоге долгого общения с мошенниками севастополец конвертировал в криптовалюту около шести млн рублей и перечислил их на криптокошелек, к которому предоставил доступ злоумышленникам.

Полиция Севастополя предупреждает: если вам поступают звонки с предложением продлить договор сотовой связи, требованием сообщить коды, полученные в СМС, перечислить деньги на какие-либо счета, это дистанционные мошенники! Злоумышленники используют логотипы государственных и банковских учреждений, владеют в некоторой мере профессиональной терминологией и обязательно пугают крупными неприятностями. Ни в коем случае не выполняйте инструкции, поступающие вам по телефону, а при поступлении подобных звонков – немедленно прекратите разговор и сообщите о попытке мошенничества в полицию по телефону 102!