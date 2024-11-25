Крымчане имеют право на компенсацию из-за энергоблокады полуострова

«Иск Общественной палаты Республики Крым в интересах граждан РФ, проживающих на территории Республики Крым, удовлетворить. Установить факт нарушения прав граждан РФ, проживающих на территории Республики Крым, на жизнь и здоровье в результате ограничения подачи энергетических ресурсов на территорию республики с ноября 2015 года. Признать за гражданами РФ, проживающими на территории Республики Крым, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения права на жизнь и здоровье в результате ограничения подачи энергетических ресурсов», — сказала судья.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал о возможности в случае удовлетворения иска взыскать с Украины в пользу крымчан более 3,4 трлн рублей. Крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, однако теперь доказывать факт блокады не будет необходимости, поскольку суд признал его общеизвестным.

Общественная палата Крыма подала иск 29 марта 2024 года. В палате сообщили, что ответчиками выступят кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“. По делу в качестве третьих лиц были привлечены МИД РФ, прокуратура Республики Крым и другие ведомства.

Об исках Крыма к Украине

Ранее предприятия Республики Крым подали в арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Кроме того, власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Как отмечал Константинов, речь может идти о десятках триллионов рублей.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киев отрезал продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.