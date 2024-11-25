Клещи кусали и заражали

В этом году в Севастополе клещи покусали на 65 человек больше, чем в прошлом.

За 10 месяцев 2024 года в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей обратился 291 человек. Среди укушенных выявлено 12 случаев боррелиоза (болезнь Лайма), 10 случаев риккетсиоза (марсельская лихорадка) и один случай вирусного клещевого энцефалита.

За такой же период прошлого года с укусами клещей в больницы Севастополя обратилось 226 человек. У пациентов было выявлено девять случаев клещевого боррелиоза, 11 — марсельской лихорадки, а случаев клещевого энцефалита зафиксировано не было.

Такие данные предоставили «Севастопольской газете» в территориальном отделе по городу Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Отметим, что в апреле 2024 года в Севастополе открылись две лаборатории по исследованию клещей: на базе городской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера. Раньше укушенным севастопольцам для исследований приходилось ехать в Симферополь. Наверняка рост обращений можно связать с появившейся возможностью обратиться для диагностики в местные лаборатории.

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему.

Инфекционный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, которое может вызывать нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Также нередко характеризуется поражениями кожи.

Марсельская или средиземноморская лихорадка — инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает людей, ухаживающих за животными. Болезнь сопровождается лихорадкой, болями в пояснице, мышцах и суставах, потерей аппетита, потливостью, сухим кашлем и нарушениями сна. У инфицированных также часто находят пневмонию и трахеобронхит.