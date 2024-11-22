Выселять людей из Аполлоновки не будут

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя вынес на общественное обсуждение доработанный проект планировки и межевания территории в районе Аполлоновой бухты.

Новым «проектом предлагается образовать 34 земельных участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства с сохранением правообладателей исходных земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на данных территориях в соответствии с их адресной принадлежностью».

Также предусмотрено образование земельного участка с видом разрешенного использования «Причалы для маломерных судов» площадью 1218 кв.метров.

Территория, которая обсуждается в проекте планировки, расположена в районе улиц Надеждинцев, Розы Люксембург, Причальная, Пляжная и переулка Яличный. Ее площадь 3,26 га.

Новые общественные обсуждения проводятся с 18 ноября по 2 декабря, а документы планировки станут доступны с 26 ноября на сайте департамента архитектуры.

Предыдущий проект межевания предполагал изъятие 13 земельных участков для формирования зоны общего пользования вдоль береговой линии. Тогда в ходе общественных обсуждений в департамент поступило более двух десятков предложений и замечаний. Одно из них возымело действие. Организаторам общественных обсуждений написал пожилой человек, который в силу своего возраста и отсутствия компьютера не смог зарегистрироваться на портале Госуслуг. Он отправил обычное письмо, в котором просил не утверждать проект, который предусматривает изъятие жилых домов на целой улице.