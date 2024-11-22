Ветер был сильный, а больших волн не было

В ближайшие сутки опасный шторм не ожидается, сообщили ТАСС в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Накануне система мониторинга СевГУ зафиксировала условия, которые могли привести к сильному шторму, подобному разрушительной буре ноября 2023 года, после которого для ликвидации последствий в Крыму и Севастополе потребовались десятки миллиардов рублей. В 20 ноября у мыса Тарханкут — самой западной точки Крыма — волны достигали высоты двух метров, ожидалось, что на следующий день шторм дойдет до Севастополя. В ГУ МЧС по Севастополю предупреждали об усилении ветра 21 и 22 ноября до 20-25 м/с.

«Максимальная скорость ветра в четверг составила 24 метра, (высота) волн — 1,8 метра. В ближайшие сутки ветер сохраняется западный, в первой половине ночи (он составит) 15-17 м/с, во второй — 7-12 м/с. Затем ветер будет отклоняться к юго-востоку, во второй половине дня пятницы усилится до 17-20 м/с. Волна будет 1,5-2,5 метра», — сказали в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем в пятницу, 22 ноября, — 14-16 градусов тепла.