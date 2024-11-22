Рекламные конструкции ушли почти в одни руки

Состоявшиеся в середине ноября торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций принесли Севастополю около миллиарда рублей. Итоговая цена лотов по сравнению с первоначальной выросла в 52 раза!

На первый после 2014 года аукцион город выставил 32 лота на более чем 330 рекламных конструкций. В их числе были билборды размером 6х3 метров, светодиодные экраны на опоре — 6x3 м, сити-борды — 3,7х2,7 м, суперсайты — 12х3 м, ситилайты — стойки с подсветкой 1,8х1,2 м, а также стела высотой в 20 метров с автоматической сменой изображений у поворота на ТЦ «Муссон». Общая стоимость всех лотов приближалась к 20 миллионам рублей.

Сенсацией торгов стал рост ставок, а в дальнейшем и итоговой цены за разыгрываемые лоты. Так за лот №1 при начальной цене в 115,3 тысяч, победитель заплатит более 13,7 миллионов рублей. Лот №4 при начальной цене в 82,4 тысяч рублей ушел за девять миллионов. Лот №15 изначальной стоимостью в 39,6 тысяч — за 2,2 млн рублей.

Здесь нужно уточнить, что деньги от продажи лотов, а это порядка одного миллиарда рублей, дадут победителям право на заключение договора установки рекламной конструкции. Кроме это они должны будут вносить ежегодную плату, которой является начальная, минимальная цена лота, то есть порядка 20 миллионов рублей. В зависимости от лотов — арендовать места под рекламные конструкции разрешено на 5 и 10 лет.

Севастополь – Москва

В результате торгов 29 из 32 лотов достались ООО «Восток-Медиа», остальные три— АО «Муссон», ИП Мандрицкий и компании ООО «ВВВ» из Симферополя.

Фирме «Восток-медиа», которая внезапно стала монополистом севастопольского рынка рекламы, зарегистрирована пару лет назад в Севастополе по ул.Демидова, 13 в одном офисе с еще 12 другими фирмами. Уставной капитал микропредприятия 10 тысяч рублей. В интернете можно найти сайт компании vmoutdoor.ru, которая предлагает размещение наружной рекламы в ДНР и в Севастополе.

Интересно, что московская компания ООО «М2-Медиа», которая участвовала в аукционе и шла ноздря к ноздре по 29 лотам с севастопольским ООО «Восток-Медиа», имеет в соцсети ВКонтакте страничку, где она тоже называется «Восток-Медиа», но расположена в Москве на ул.3-я Песчаная, д.2А. При этом аккаунт в соцсети и адрес сайта фирмы совпадают — https://vk.com/vmoutdoor.

Похоже, что ООО «Восток-Медиа» и ООО «М2-Медиа» сработали в связке.