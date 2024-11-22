Рапана захватывает Азовское море

За последние 14 лет запас молюска рапаны в Азовском море увеличился в 16 раз, определили специалисты керченского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Сокращение пресноводного стока и повышение солености Азовского моря привело к глубокой перестройке его биоразнообразия, состава и численности разных групп ихтиофауны. В этих условиях ученые наблюдают рекордный рост запасов промысловых моллюсков, из которых наиболее массовый вид — брюхоногий моллюск рапана.

Запас этого молюска в Азовском море c 2011 по 2024 годы увеличился в 16 раз. Его ареал активно распространяется от Керченского пролива на все участки моря с уровнем солености 14,9-15,3 промилле.

Такой рост биомассы позволяет ученым рассматривать вылов рапаны как основную альтернативу обеспечения занятости малого рыбопромыслового флота, а сам водный биоресурс — перспективным объектом промысла.