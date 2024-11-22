Под купол Панорамы вернули зонт-рефлектор

Панораму на Историческом бульваре почти отремонтировали. Правда, пока речь идет только о здании, готовность которого подрядчик оценивает в 98%.

По словам руководителя проектов ООО «Равелин» Дмитрия Орлова, сейчас идут завершающие работы: где-то стены готовятся к покраске, где-то красить уже начали, устанавливают оборудование, через две недели поставят подоконники. С согласия Севтеплоэнерго уже запустили отопление. Все основные работы завершат к Новому году, после чего в здании начнут наводить порядок: мыть полы, окна, стены.

Д.Орлов отчитался о проделанном: полностью отреставрировали лепной декор, фасад, на «воротнике» здания заменили гранитную плитку, полностью переложили инженерные коммуникации, с установкой пожарной сигнализации, отреставрировали окна, усилили фундамент, заменили стропила, зенитный фонарь и покрытие кровли. Самой верхней отреставрированной деталью стал золоченный кораблик, на котором заменили сусальное золото, взамен того, что «выдули» ветра.

Почти под куполом

Журналистов на этот раз пригласили для демонстрации весьма интересного действия — подъема под купол здания конструкции зонта-рефлектора, который обеспечивает освещение полотна картины ровным естественным светом.

— Сам процесс — это как подъем люстры в Большом театре, — предвкушает предстоящее действие Д.Орлов. После чего вся группа журналистов отправляется внутрь здания по отреставрированным коридорам и лестнице, которая ведет на смотровую площадку, откуда экскурсантам обычно показывают картину.

Сейчас это место выглядит иначе — полотно завешано зеленой тканью, над предметным планом установлен высокий помост, с которого и предлагают наблюдать за подъемом рефлектора. Он весит 4,5 тонны и представляет собой сложную конструкцию из металла и ткани, которую и предстоит поднять вручную, с помощью лебедок.

Полотно начинают поднимать одновременно по команде с трех сторон, весь процесс длится минут 20.

— Зонт-рефлектор предназначен для освещения живописного полотна в течение светового дня. Через световой фонарь, который находится на кровле здания, свет попадает на отражающую кремнеземнистую ткань, после чего рассеивается и попадает на полотно и предметный план. Внутренняя поверхность зонта имеет декоративное значение, она двухслойная — из льна и саржи. Лен должен задерживать пыль и иной мусор, который может попасть в зонт, саржа является исключительно декоративным элементом, — рассказал Д.Орлов.

По его словам, сама конструкция зонта-рефлектора историческая, он имеет алюминиевый каркас, который реставрирован. Снятая с него старая ткань разрушилась и была отправлена на экспертизу, после чего рефлектор воссоздали из такой же ткани.

Если снаружи зонт-рефлектор отражает дневной свет, то изнутри он нужен для вывода наверх теплого воздуха органического происхождения, дабы не нарушать микроклимат в помещении и не вредить полотну.

Теперь зонт встал на свое стационарное место, разве что после открытия полотна его слегка подрегулируют.

На возникшее недоумение по поводу кажущегося низкого расположения зонта, Д.Орлов пояснил, что помост, с которого шло наблюдение за подъемом, находится на восемь метров выше предметного плана. Снизу это будет выглядеть куда выше.

Новое оборудование

Руководитель проектов также показал новое оборудование, которое установили в здании Панорамы — систему вентиляционных установок, позволяющих поддерживать постоянный микроклимат, источник бесперебойного питания для системы вентиляции, способный даже в случае отключения электричества плавно гасить систему вентиляции, с последующим переходом на подачу энергии от генератора.

В завершении Д.Орлов не без гордости показал внутреннюю систему отопления, подключенную теперь к центральной городской системе. Прежде панорама отапливалась котлом на твердом топливе, с угольным складом в помещении над комнатой с котлом.

Бульвар могут сдать в 2026 году

Как рассказал директор Севастопольского музея обороны Михаил Смородкин, после окончания всех работ в здание зайдут специалисты из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Он займутся реставрацией полотна и предметного плана.

Художники уже фактически здесь, сейчас идут подготовительные работы: готовятся специальные люльки, которые будут специальным образом подвешены к куполу здания для реставрационных работ с лицевой и наружной стороны художественного полотна.

— Сейчас мы завершили реставрацию всех 14 памятников Исторического бульвара. Во время реставрации полотна будут запланированы все работы по восстановлению территории Исторического бульвара. Финансовые лимиты на благоустройство бульвара заложены с 2025 по 2017 год. Мы для себя политически привязываем эти сроки к срокам по реставрации полотна. На это потребуется полтора года. Будем стараться, чтобы это все вместе пересеклось. Рассматриваем возможность завершить ремонт Исторического бульвара в 2026 году.