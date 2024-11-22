Места под рекламу расторговали

В Севастополе впервые за 10 лет продали право размещать рекламные конструкции на городской земле.

Заместитель руководителя, начальник отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, рекламы и контроля закупок Крымского межрегионального УФАС в Севастополе Вугар Мехтиев прокомментировал итоги состоявшегося в городе аукциона аренды мест под рекламные конструкции в интервью телеканалу «Вести Севастополь».

Закон о рекламе прямо предусматривает проведение торгов при размещении рекламных конструкций на государственных землях. А в Севастополе с 2014 года такие торги не проводились. Теперь же, по словам В.Мехтиев, город от реализации рекламных конструкций получит внушительный доход — более 938 млн рублей единоразово и по 18 млн рублей ежегодно на протяжении от 5 до 10 лет.

Из 32 победителей торгов — 31 это севастопольские фирмы, поэтому уплаченные ими налоги так же пополнят бюджет Севастополя.

В.Мехтиев напомнил, что в 2023 году Крымское УФАС вынесло предупреждение департаменту городского хозяйства Севастополя о демонтаже более 470 рекламных конструкций. Предупреждение добровольно исполнено не было. Антимонопольным органом было возбуждено дело и вынесено решение о демонтаже более 370 конструкций.