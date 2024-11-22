Городские власти собираются поднять земельный налог

Правительство Севастополя разработало и внесло в заксобрание законопроект, которым предлагается увеличить налоговые ставки земельного налога до максимально возможного размера.

Авторы документа утверждают, что держать такие низкие ставки для дотационного бюджета города непозволительно. «Доля земельного налога в общей сумме налоговых доходов в Южном федеральном округе составляет в среднем 1,65%, в Севастополе этот показатель в два раза меньше — 0,84%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также указано, что налоговые ставки по данным категориям земельных участков в субъектах Российской Федерации, входящих в ЮФО, установлены в размере от 0,04 до 0,3%.

На данный момент в Севастополе платят 0,025 процента от кадастровой стоимости земельного участка, используемого для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества и 0,01 процента — в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных для жилищного строительства (за исключением земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности). Соответственно предлагается поднять ставки земельного налога в 12 и в 30 раз.

Налоговым кодексом установлено, что при повышении ставок и во избежании резкого увеличения налоговой нагрузки на граждан при исчислении земельного налога для физических лиц применяется коэффициент, ограничивающий рост налога, подлежащего уплате, не более чем на 10 процентов по сравнению с суммой налога за предшествующий год. Следовательно при увеличении налоговых ставок платить население станет больше, но полную сумму земельного налога начислят через 26 (садоводство, огородничество, личное подсобное хозяйство) и через 36 лет (жилая застройка).

На заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету 20 ноября депутаты рассмотрели и одобрили такое увеличение ставок налога. Законопроект будет вынесен на ближайшую сессию и после принятия, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Бывший депутат заксобрания, экономист Сергей Борисов пояснил «Севастопольской газете», что действительно, для некоторых категорий плательщиков земельный налог сразу увеличится в 30 раз. В большинстве случаев городская земля находится в аренде, а уплата земельного налога касается ее собственников. А для физических лиц земельный налог будет расти постепенно в течение длительного времени.

При этом С.Борисов отметил, что законопроект действительно актуальный, но возникает вопрос, почему городские власти решили поднять налог так кардинально: сразу на максимально возможный уровень.

По данным налоговой отчетности, в Севастополе в 2023 году сумма исчисленного земельного налога по земельным участкам составила 8,55 млн рублей. При увеличении налоговых ставок земельного налога до максимальных, в 2025 году городской бюджет получит 9,67 млн рублей, в 2026 году — 21,1 млн рублей, в 2027 году — 21,92 млн рублей.

Добавил, что земля, предоставленная для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, и земля, используемая для сельскохозяйственного производства, облагается в Севастополе земельным налогом по ставке 0,3%, а коммерческая — по ставке 1,2%.