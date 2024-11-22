Для Художественного музея необходимо докупить систему вентиляции

Для выставочных залов и хранилища музейных фондов купят отечественное оборудование: систему вентиляции за 4,5 млн рублей и систему пожаротушения за 3,5 млн рублей. Единым поставщиком назначена симферопольская компании ООО «Асгард», которая вот уже четыре года пытается доделать начатую в 2018 году реставрацию исторического здания. В прошлом году «Асгард» уже устанавливал систему кондиционирования за 14,5 млн рублей, но в залах галереи все равно собирался конденсат. Новое оборудование в музей должны привезти до 28 ноября, а наладить и запустить — до конца года.

Ремонт красивейшего в городе здания художественного музея ведется с весны 2018 года в рамках госпрограммы социально-экономического развитие Республики Крым и Севастополя. Изначально реставрационные работы на 435 миллионов рублей по началу выполняла питерская фирма «Гуар». Ремонт должны были завершить в декабре 2019 года.

Срок окончания ремонта неоднократно переносили, потом подрядчика поменяли на ООО «Асгард». Но и с ним сдать здание музея в эксплуатацию пока не смогли из-за плесени, выступившей на фасаде и во внутренних помещениях.