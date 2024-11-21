В КФУ будут учить выращивать виноград и делать вино

В Крымском федеральном университете откроют Центр компетенций виноделия. Проект направлен на создание цепочки подготовки кадров «от винограда до вина».

«Цель создания нашей профессиональной школы — повышение уровня компетентности специалистов в сфере виноградарства и виноделия, рост их конкурентоспособности на рынке труда аграрно ориентированных регионов, формирование системного и комплексного подхода к производству высококачественной и аутентичной винодельческой продукции», — рассказала руководитель проекта, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ им.Вернадского Наталья Анисимова.

Для подготовки квалифицированных кадров в вузе формируют новые образовательные программы для среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, которые позволят выпускникам получить двойные дипломы в сфере и виноградарства, и виноделия. Разрабатываются программы профессиональной переподготовки по направлениям «Фермерское виноделие», «Виноградарство».

В рамках проекта в университете планируется реконструкция учебного виноградника и закладка нового, в том числе с саженцами аборигенных сортов, а также открытие микробиологической лаборатории.

Открыть Центр компетенций виноделия планируют до конца 2025 года. Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», сообщила пресс-служба университета.