Суд утвердил приговор агенту ГУР Минобороны Украины за подготовку терактов в Крыму

Апелляция Южного окружного военного суда утвердила приговор одному из агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Константину Евмененко, приговоренному к лишению свободы на 10 лет за подготовку терактов и диверсий в Крыму, а также покушения на высших должностных лиц региона, сообщил ТАСС представитель суда.

«Апелляция оставила жалобу без удовлетворения, приговор вступил в силу», — сказал представитель суда.

По версии следствия, в апреле 2023 года были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР Минобороны Украины граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и Кирилл Баранник, планировавшие совершение террористических актов, осуществлявшие слежку за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретение огнестрельного оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Денис Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.

В качестве объектов посягательств ими были выбраны глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов и глава администрации Ялты Янина Павленко. Также планировались теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.