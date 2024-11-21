Повторения «шторма века» не будет

Непогода ближайших дней не будет столь разрушительной, как это было в ноябре 2023 года.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Ольга Дымова. Она занимается численным моделированием циркуляции в морских бассейнах, изучает течения, температуру, соленость и другие характеристики Черного моря и ближайших морей.

— Ольга Алексеевна, чего ждать от погоды в ближайшие дни?

— Я считаю, что повторения ситуации прошлого года не будет, поскольку даже прогнозы погоды не показывают столь сильного ветра. Служба МЧС обещает нам порывы ветра до 20 метров в секунду, но в прошлом году ветер достигал скорости около 30 метров в секунду. Именно поэтому нанесенный ущерб был столь значительным, в том числе в прибрежной зоне. Да, ситуация повторяется в плане формирования циклона и движения его над Черным морем, но нынешний циклон не будет таким мощным, как прошлогодний. Ветер будет усиливаться, но таких катастрофических разрушений не принесет.

— Что все-таки будет?

— Будет дуть сильный южный ветер, который к вечеру 21 ноября сменится на западный и сила ветра уменьшится.

Да, самый страшный для нас ветер не южный, а западный, так как он сильно разгоняется над акваторией и формирует волны такого направления, что они заходят в нашу узкую бухту, где начинаются колебания поверхности моря, увеличиваются высоты волн, что в конечном итоге и приводит к разрушениям в прибрежной зоне.

Однако в этом году сила и продолжительность ветра не вызовет таких волн, как в 2023-м. В прошлом году высоты волн у Крымского побережья достигали (по некоторым оценкам) 10 метров. Это весьма значимая для нашего побережья высота. Но эти волны были не долгодействующими.

Сейчас волны будут меньше из-за меньшей скорости ветра. При этом вполне возможны повреждения деревьев, различных щитов, каких-то конструкций, имеющих большую парусность. Самый сильный ветер и самые высокие волны будут в районе Феодосийского залива и Керченского полуострова.

— Расскажите о научных методах, которые позволяют прогнозировать погодные явления.

— Прежде всего, это физика и математика. Научный метод — это решение сложных систем дифференциальных уравнений, которые включают большое количество таких параметров, как скорость течений, температура воды, ее соленость, скорость ветра над морем, испарение и т.д. Все это — предмет изучения вычислительной гидродинамики, которая активно развивалась с 50-х годов прошлого столетия. Используемые методы позволяют полноценно описывать движения, происходящие в морях и океанах на различных масштабах.

Я как раз и работаю в этом направлении. Мы решаем сложные системы уравнений термогидродинамики океана, которые не имеют аналитического решения, их можно решить только численно на компьютере. Это и называется численным моделированием. Получаемые модели дают возможность оценить ситуацию, сложившуюся в море в целом или на отдельных участках прибрежной зоны. Мы также можем оценивать процессы, происходившие в прошлом, и делать небольшой прогноз на будущее.

Нынешний циклон сформировался в атмосфере, потому для его исследования существуют другие, атмосферные модели, которые решают уравнения движения воздуха также при определенных условиях, связанных с формированием полей давления, крупномасштабной турбулентности и т.д. Эти параметры мы также используем при решении своих задач.

Интересно, что подобные циклоны имеют размеры, сопоставимые с размером Черного моря. Крымский полуостров часто оказываемся на их периферии, где как раз по законам физики всегда возникают самые сильные ветра.

— Верно ли думать, что произошло смещение самых сильных штормов с февраля на конец ноября?

— Статистика, которая ведется в нашем институте, говорит об обратном. Самыми штормовыми периодами остаются конец ноября и декабрь. В феврале и марте возможны единичные штормы, но именно в ноябре-декабре над Черным морем за счет атмосферной циркуляции возникают сильные долгодействующие ветра. Дальше погода может меняться, то и дело будут возникать сильные (не ураганные!) ветры, что совершенно характерно для приморских регионов. Раз в 10-15 лет могут случаться штормы той силы, что был в 2023-м, а до этого в 2007 году.

— Поступающие сейчас штормовые предостережения имеют смысл?

— Безусловно, но это больше профилактическая мера. Люди напуганы прошлогодними событиями и невольно ожидают их повторения. Но, повторюсь, скорость ветра 20 метров в секунду для зимнего Севастополя — не такая уж редкость.

— Вопрос на засыпку: надо ли ждать глобального потепления?

— Я отношусь к той категории исследователей, которые считают, что нет. Да, у нас сейчас более теплые зимы, но необходимо рассматривать происходящее не в моменте, а в разрезе межвековых климатических изменений, которые свидетельствуют о типичных колебаниях для нашей планеты. Такое уже случалось, и это никакая не катастрофа, связанная с антропогенным воздействием. Считаю, что сейчас мы находимся в фазе теплых зим, которая продлится около 15 лет. Мы пройдем эту фазу, после чего, скорее всего к нам вернутся снежные (насколько это возможно для нашего региона) зимы. Это нормальные природные явления, только растянутые во времени, и потому простым обывателям не очень заметные.