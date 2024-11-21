Подросток ограбил участника СВО

Севастопольские оперативники задержали 16-летнего юношу, открыто похитившего у 47-летнего военного смартфон. Подросток уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Не местный участник специальной военной операции спросил у компании подростков дорогу к автовокзалу и попросил помочь отправить данные с одного мобильного телефона на другой. Мужчина достал и положил смартфон на парапет. Один из несовершеннолетних схватил гаджет и скрылся. Военнослужащий обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя задержали подозреваемого и изъяли у него похищенный телефон. Задержанным оказался выпускник одной из городских школ, стоящий на профилактическом учете. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», молодому человеку грозит наказание до четырех лет лишения свободы.