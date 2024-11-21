Открыли комбинат творческих профессий

На площадке Центра креативных индустрий Севастопольского промышленного художественного колледжа создан учебно-производственный кластер, объединивший три направления: полиграфию, швейное производство, изобразительное мастерство. Теперь студенты будут получать не только теоретические знания, но и практические навыки, работая в мастерских на реальном производстве. Это позволит им лучше понимать требования рынка труда и быть более подготовленными к работе сразу после окончания учебы.

— На сегодняшний день работает три направления — дизайн-полиграфия, швейная мастерская и площадка производственных художников. Все мастерские оснащены современным оборудованием. На базе производственного кластера студенты будут проходить практику, смогут получить временную работу, а также производить товары, выполнять работы и оказывать разнообразные услуги, — рассказала руководитель Центра креативных индустрий Ольга Махонина.

Стильное образование

Одним из первых практических проектов, которые студенты предложили департаменту образования, стал проект «Образование на стиле».

— Посовещавшись со студентами, мы поняли, что на практике хотим выпускать полезную и функциональную продукцию. Например, создавать подарочный сувенирный фонд города или брендированную одежду для учреждений образования, чтобы ребята могли в едином стиле представлять Севастополь на всевозможных конкурсах и всероссийских соревнованиях, — объяснила задумку О.Махонина.

Своей идеей молодые специалисты поделились с директором департамента образования Максимом Кривоносом, который их поддержал. Так был дан старт проекту «Образование на стиле».

Студенты совместно с наставниками создали образцы брендовой продукции. В коллекцию вошли одежда, аксессуары, сувениры и просто красивые вещи с символикой бренда: футболки, толстовки, шейные платки, сумки-бананки, шоперы. На изделиях размещен разработанный фирменный стиль образования и науки города.

— На практике мы создавали различный мерч: комплекты открыток, наносили бренд на одежду, упаковывали ее. Делать все эти изделия собственными руками необходимо, чтобы закрепить теоретические знания. Нам важно увидеть конечный результат, — поделилась впечатлениями от производственной практики студентка третьего курса по специальности художественно-оформительские работы Дарья Зуева.

В учебной мастерской сейчас разрабатывают эскизы, которые в ближайшее время будут утверждены, а после — молодые специалисты приступят к формированию лекал и созданию новой линейки одежды.

И многое другое

Кроме швейного производства, на площадке работает полиграфический центр. Мощности современного оборудования позволяют работать с любыми заказами. Здесь можно заказать листовки, анкеты, открытки, картонные папки, буклеты, плакаты и многое другое.

На керамическую и художественную мастерские ложится производство сувениров. Кроме этого здесь под руководством наставников и студентов старших курсов проводят мастер-классы.

Первые контракты

Недавно Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Созвездие» заключил с учебно-производственными мастерскими первый контракт.

В общей сложности молодые специалисты передали заказчику шесть наименований продукции по 150 экземпляров каждой. Данная стильная одежда и изделия предназначены для ребят, которые примут участие в III Межрегиональном творческом конкурсе патриотической направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «С чего начинается Родина».

Как мечтают в Центре креативных индустрий, по мере загрузки учебно-производственного кластера заказами, мастерские смогут вырасти в настоящий производственный комбинат творческих профессий, производящий широкий ассортимент полезной для города продукции.