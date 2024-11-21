На проспекте Победы деревом придавило людей

Днем 21 ноября на конечной остановке общественного транспорта на пр.Победы упало дерево. Пострадали 63-летний мужчина и 36-летняя женщина. С травмами они были доставлены в Первую горбольницу.

В пресс-службе правительства сообщили, что упавшее дерево было здоровым, к рубке не планировалось, жалоб на его состоянии не поступало, а рухнуло из-за сильного ветра.

Проверку по факту травмирования людей начала прокуратура Нахимовского района Севастополя. Сообщается, что пострадавшие — работники ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова», кондуктор и слесарь.

Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на 21 и 23 ноября. Синоптики прогнозируют усиление южного ветра днем до 20-25 м/c.