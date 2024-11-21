Еще пять лет подрядчиков по госконтрактам будут назначать без конкурса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на пять лет особый порядок для закупок определенных товаров и услуг в Республике Крым и Севастополе.

Законопроектом предусматривается продление до 31 декабря 2029 года срока действия на полуострове особенностей выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупок определенных товаров, работ или услуг в особом порядке, а также дополнение перечня таких закупок возможностью закупать модульные здания и услуги по охране имущества заказчика, жизни и здоровья людей.

«Механизм выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения установленных сроков работ. Региональное законодательство в сфере закупок доказало свою эффективность во время введения ограничительных мер со стороны недружественных стран в период проведения специальной военной операции», — цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.