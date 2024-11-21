Для бюджета нашли еще почти четыре миллиарда рублей

Поправки к бюджету города на 2025 год были рассмотрены на расширенном заседании профильного комитета, сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя.

По словам и.о.директора департамента финансов Алексея Плотникова, благодаря слаженной и четкой работе правительства Севастополя с федеральными органами поменялись общие параметры бюджета. На 2025 год его доходная часть выросла на 3,9 млрд рублей. А департамент по имущественным и земельным отношениям провел работу по инвентаризации имущества. Из-за сокращения задолженности по арендной плате появились дополнительные доходы.

Глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов сообщил, что в установленный срок к бюджету города поступили поправки от губернатора, в которые были интегрированы и предложения депутатов. Поправки касаются благоустройства города, пассажирских перевозок, поддержки участников специальной военной операции и других направлений.

Члены бюджетной комиссии поддержали корректировки. Они будут интегрированы в проект закона «О бюджете города Севастополя на 2025 год и последующие 2026 и 2027 годы» ко второму чтению, которое запланировано на 26 ноября.