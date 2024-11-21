Черноморскую кефаль заметили в реке Дон

В ходе мониторинга осенней миграции проходных и полупроходных рыб на ихтиологической площадке рыбопропускного шлюза Кочетовского гидроузла 8 ноября специалистами Азово-Черноморского филиала ВНИРО был замечен половозрелый экземпляр кефали-сингиль.

Ранее этот черноморский вид кефалей в Дону никогда не регистрировался, даже в эстуарии и дельте реки. В данном же случае сингиль был отмечен на удалении более 178 километров от моря вверх по течению Дона, сообщила пресс-служба филиала.

Сингиль — морская рыба семейства кефалевых. Обитает в толще воды, преимущественно в прибрежной зоне морей, заходит в заливы и эстуарии рек, иногда встречается в пресной воде.

Этот вид рыб широко распространен в Восточной Атлантике у берегов Европы и Африки. В водах Российской Федерации сингиль постоянно обитает в Чёрном море, где проходит его зимовка и нерест. Это самый многочисленный вид кефалей в море у берегов Крыма и Кавказа. Летом он нагуливается в Азовском и на северо-восточных отмелях Чёрного морей.