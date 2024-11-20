Водоканалу выделили субсидию на обслуживание ливневок

На заседании правительства Севастополя 18 ноября выделили субсидию на возмещение затрат ГУПС «Водоканал», связанных с обслуживанием ливневой канализации в 2024 году.

Как пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов, такая субсидия предоставляется ежегодно. В этом году ее размер составил 10,7 млн рублей.

«Целью предоставления субсидии является возмещение затрат по обслуживанию ливневой канализации в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление поддержки юридических лиц, предоставляющих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами» государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», — сказано в постановлении.