В Балаклавской бухте устанавливают заграждение

Вход в бухту по ночам будет закрыт боносетевым заграждением.

«Это одна из мер безопасности, которую мы приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на Учкуевке», — сообщил губеранатор Севастополя Михаил Развожаев.

Боносетевые заграждения — это барьеры, задача которых — защитить акваторию от диверсантов и морских дронов. Они сконструированы так, что протаранить их не получится. При этом заграждения не нарушат экологию бухты.

После их установки в Балаклавской бухте по ночам будет ограничен вход и выход для гражданского морского транспорта.

Контракт на установку противодиверсионных боновых заграждений в Балаклавской бухте на 37,2 млн рублей был заключен в августе с ООО «ЭкоГрупп». Срок исполнения — до 19 декабря 2024 года.