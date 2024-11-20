В Академии хореографии разрешили топить

Специалисты Ростехнадзора выдали разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок Академии хореографии в Севастополе на мысе Хрустальный.

«Крымским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведен контрольный осмотр тепловых энергоустановок Хореографической академии в Севастополе. Установлено, что нарушения обязательных требований отсутствуют. Управлением выдано разрешение на допуск в эксплуатацию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Академия хореографии входит в состав культурно-образовательного кластера, который строит АО «АРГО» на мысе Хрустальном в Севастополе по поручению Президента России. Комплекс также включает оперный театр, художественную галерею и музей в честь защитников города.