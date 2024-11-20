Некоторые коммунальные тарифы оказались завышенными

В ходе прокурорских проверок выяснилось, что в тарифы на воду и электроэнергию включены необоснованные расходы.

Проведено заседание коллегии прокуратуры по надзору за исполнением законодательства при модернизации коммунальной инфраструктуры и реализации инвестиционных и производственных программ организаций жилищно-коммунального комплекса Севастополя.

Как следует из доклада начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города Анны Иванченко, в текущем году прокуроры проверяли деятельность департамента городского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций. Также проверена законность утверждения тарифов. Выявлены факты необоснованного включения некоторых расходов в тарифы на водоснабжение, водоотведение, электроэнергию.

Также выявлены нарушения сроков реконструкции объектов тепло- и водоснабжения в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя и ряд других нарушений.

В этой связи вынесены представления об устранении выявленных нарушений закона в правительство города, управление по тарифам, руководителям ГУПС «Севтеплоэнерго», ГУПС «Водоканал», ООО «Севастопольэнерго» и ГКУ «ЕДКС», сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.