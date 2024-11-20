На улице Хрусталева тушат большой пожар

От огня в пятиэтажке пострадали семь квартир и погиб пожилой мужчина.

По сообщению ГУ МЧС России по Севастополю, сигнал о пожаре в доме по ул.Хрусталева, 17 поступил 20 ноября в 7.12. Горели балконы со второго по четвертый этаж. Предварительно, площадь возгорания составила 200 кв.метров.

Из задымленных квартир пожарные спасли 25 человек. В ликвидации огня были задействованы 83 специалиста и 12 единиц техники. В 9.41 пламя удалось ликвидировать. Проливка конструкций продолжается.

Пострадали семь квартир и чердачное помещение. В квартире на четвертом этаже обнаружен погибший пожилой мужчина-инвалид. Пострадала и госпитализирована женщина.

В кинотеатре «Москва» организован пункт временного размещения погорельцев.

Прокуратура Ленинского района Севастополя контролирует оказание помощи лицам, чье имущество пострадало в пожаре, а также оказание им медицинской помощи. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.