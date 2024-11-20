Максимова дача — уникальный ботанический оазис

На территории Максимовой дачи — парка площадью 84 га насчитывается 550 видов дикорастущих деревьев, кустарников, цветов и трав. Всего же в Севастополе порядка 1900 видов растений.

Идея популяризации дачи

Для сохранения природного наследия региона созданы 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ): один природный парк, шесть заказников, семь памятников природы, каждый отличается неповторимым обликом.

Природный парк «Максимова дача» расположен в черте города, но, несмотря на это, на его территории сохранилось множество дикорастущих видов растений. Благодаря своей необычной истории флору парка дополняют и интродуцированные — привнесенные виды растений, высаженные в начале 20 века по указанию основателя усадьбы городского головы Севастополя Алексея Максимова.

Когда А.Максимов обустраивал свою дачу, рельеф местности был изменен. Хозяин засадил территорию экзотами — растениями, выращиваемыми в несвойственных для них местах. Они со временем прижились, натурализовались и стали аборигенами.

Максимова дача с 1978 года — особо охраняемая природная территория регионального значения. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году она получила статус природного парка, здесь планировалась большая реконструкция. В рамках этого проекта проводились научные изыскания. Для научного обоснования «улучшения» природоохранного объекта создали временный творческий коллектив ученых.

Вспоминает член этой группы кандидат географических наук, доцент кафедры географии океана Филиала МГУ в Севастополе Екатерина Каширина:

— К нам обратились в том числе с просьбой изучить растения, произрастающие на Максимовой даче. В то время усадьба находилась под управлением подведомственной Севприроднадзору организации «Экоцентр». Ее сотрудники Александр Субботин и Алексей Лямин в целях популяризации дачи и в целом природы Севастополя предложили на основании результатов полевых работ выпустить книгу. Так родился «Иллюстрированный определитель растений природного парка регионального значения «Максимова дача».

Совершенно уникальное место

Мнение ученых однозначно: с точки зрения произрастания растений район Максимовой дачи — место уникальное.

— На Максимовой даче мы насчитали более 550 видов дикорастущих растений. Всего в Севастополе их порядка 1900. По оценкам наших коллег из Московского университета по природной флоре, Севастополь считается одним из самых флористических регионов России. 1900 видов — это очень много! — объяснила Е.Каширина.

Орхидеи

Одним из главных открытий для ученых стало обнаружение на изучаемой территории более 30 видов краснокнижных орхидей.

В 70-х годах прошлого века профессор Крымского университета Г.А.Гришанков указывал, что на Максимовой даче произрастает множество различных видов орхидей. В иллюстрированном определителе их описано девять.

— Это естественные для этой местности растения. Они любят расти на границах разных ландшафтов, например, степной и лесной зон. А у парка есть и северные, и южные склоны, в низине расположены более влажные участки, наверху — сухие. Ландшафт очень разнообразный, — объясняет наша собеседница.

Ирисы и крокусы

Степные крокусы для Севастополя — явление обычное. Но очень часто эти цветы непреднамеренно повреждаются при ходьбе. Ирисы более крепкие, а вот крокусы — нежные, поэтому при прогулках необходимо быть внимательным и смотреть под ноги.

Интересным экземпляром для Максимовой дачи является Ирис Ложноаирный — это водное растение и растет в пруду. Растение занесено в Красную книгу. Когда-то ирис был туда привнесен, посажен, но сейчас натурализовался и стал природным обитателем пруда Максимовой дачи.

— Красивое цветущее растение Штенбергия. Ранее это был садовый, декоративный вид, но со временем он здесь прижился и стал дикорастущим. Это растение растет на границе природного парка, и вполне вероятно, что если эта территория будет продолжать интенсивно застраиваться, то Штенбергию мы можем потерять, — беспокоится Е.Каширина.

Античная пшеница

На Максимовой даче много видов злаков, которые не для ботаников обычно сложноразличимы. Дикорастущая беотийская пшеница — одно из растений, на которое следует обратить внимание.

— Есть мнение, что ее завезли в Крым еще в античные времена. Она здесь ассимилировалась, чаще всего встречается на залежах — заброшенных сельхозугодий. Ее много в Байдарской долине, — уточняет Е.Каширина.

Ядовитые растения

Флора Максимовой дачи весьма дружелюбная, но здесь прекрасно себя чувствуют и некоторые ядовитые растения. Под сенью деревьев можно встретить ясенец или всем известную неопалимую купину. Ожоги от этого растения опасны и болезненны. На склонах можно наблюдать красавицу эфедру. Если съесть стакан таких ягод, то можно получить серьезное отравление. Растет здесь и тис ягодный — в этом дереве ядовито всё, кроме околоплодника-ягод.

Сохранить для потомков

— В связи с тем, что застройка подступает со всех сторон, можно прогнозировать, что природный комплекс будет деградировать. Мы понимаем, что его будут использовать как зону рекреации, для прогулок, а также выгула собак. Ничего хорошего для парка это не сулит. Бороться с надвигающимся городом очень сложно, — подчеркивает ученый.