Клен и ясень с латынью не дружат

В тексте табличек у деревьев на Максимовой даче неправильно приведены их латинские названия.

Как сообщала пресс-служба Севприроднадзора в сентябре 2019 года, ГБУ «Экологический центр» установил 20 информационных указателей деревьев, занесенных в Красную книгу города, в возрасте более 75 лет и произрастающих на территории природного парка регионального значения «Максимова дача».

Таблички со временем, вероятно, появились и у некраснокнижных деревьев. По ним можно почерпнуть информацию про тис ягодный, шелковицу красную, каштан конский.

Но не всем текстам на них можно верить. К примеру, у дерева с совсем не кленовыми листьями читаем: «Клен остролистный». Но даже когда табличка установлена у дерева правильно, название по-латыни совсем не совпадает с его русским названием. Так «клен остролистный» именуется Fraxinus excelsior, что означает ясень обыкновенный. Далее идет текст по-русски про ясень — семейство маслиновые, стройное дерево с ажурной листвой.

Поэтому, изучая ботаническое разнообразие Максимовой дачи, нужно сверяться с интернетом.