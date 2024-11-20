Два корпуса в ЖСК «Романсеро» были фейками

Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело по факту хищения свыше 13 млн рублей под предлогом паевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома.

Бывший председатель жилищно-строительного кооператива «Романсеро» обвиняется в мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году кооператив начал строить в Севастополе многоквартирные жилые дома на земельном участке по ул.Горпищенко, д. 104-в. Строительство шести корпусов выполнялось с привлечением денежных средств пайщиков.

В декабре 2014 года председатель кооператива заключил с жителем Севастополя договоры о паевом участии в строительстве еще двух корпусов. Согласно этим договорам пайщик внес оплату и должен был стать собственником 12 квартир. В действительности председатель кооператива не намеревался и не мог выполниять свои обязательства. Территория, на которой он обещал построить дополнительные секции предназначалась для парковки. Корректировку проектной документации не проводили.

Таким образом, председатель похитил у обманутого пайщика почти 13,3 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. На земельные участки и квартиру обвиняемого общей стоимостью более 8,3 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Севастополя.

В отношении ЖСК «Романсеро» в настоящее время ведется процедура банкротства.