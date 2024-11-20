Для застройки Нижней Учкуевки изменят назначение земли

Комплексное развитие территории (КРТ) Нижней Учкуевки невозможно при ныне действующем назначении земельных участков. По словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, для заключения договора по КРТ необходимо изменить сельскохозяйственное назначение земли необходимо поменять на «ижс» (индивидуальное жилищное строительство).

– По нижней Учкуевке мы вносим изменения, есть возможность заключить договор по комплексному развитию территории, плюс резервируем территорию для мусороперерабатывающего завода, – сообщил 18 ноября на заседании правительства М.Жукалов, отвечая на вопрос губернатора Михаила Развожаева.

По его словам, вносимые изменения касаются прав граждан на оформленные земельные участки.

– Там 94 человека заключили между собой соглашение, они подали проект договора о КРТ, мы этот договор рассматриваем. Нам надо изменить ПЗЗ (правила землепользования и застройки) для того, чтобы вид разрешенного использования соответствовал цели реализации договора, там сейчас сельхозка. Соответственно, меняем на зону на индивидуальное жилищное строительство. Но только на основании заключенного договора и после утверждения проекта планировки и межевания территории, раньше поменять вид будет нельзя, – пояснил М.Жукалов.

Таким образом, после утверждения проекта можно будет образовать земельные участки, поставить их на кадастровый учет с видом «ижс».

По утверждению замгубернатора, таким способом примерно треть Нижней Учкуевки (около 300 земельных участков) «заходят» в правовое поле.