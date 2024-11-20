Депутаты пожаловались в Конституционный суд на высокие судебные пошлины

По мнению парламентариев, значительное повышение пошлин, инициированное правительством РФ в 2024 году, ограничивает доступ граждан к правосудию и тем самым нарушает их конституционное право на судебную защиту, — сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно новому закону, пошлина за заявление о расторжении брака выросла с 600 до 5000 рублей, за иск неимущественного характера — с 300 до 3000 рублей. Подача имущественного иска обойдется минимум в четыре тысячи рублей. Пошлина за подачу апелляционной жалобы выросла со 150 до трех тысяч рублей и, наконец, кассационная жалоба теперь стоит для граждан пять тысяч рублей вместо тех же 150 рублей.

Депутаты настаивают, что при медианной зарплате в 46 тысяч рублей пошлина в три тысячи является ощутимым бременем для граждан.

Для подачи обращения в Конституционный суд депутатам Госдумы необходимо было собрать как минимум 90 подписей. На практике парламентариям такое удается редко. Но не в этот раз. Запрос, направленный в Конституционный суд (КС) 14 ноября, был инициирован КПРФ, к которой присоединились фракция «Справедливой России — За правду», несколько членов ЛДПР и два независимых депутата.

Парламентарии попросили КС рассмотреть дело в порядке абстрактного нормоконтроля, то есть вне связи с конкретным судебным делом.

В правительстве РФ необходимость повышения судебных пошлин объясняли тем, что госпошлины не индексировались 15 лет и доходы от них покрывают лишь 5% госрасходов на судебную систему. Кроме того, удорожание споров должно снизить нагрузку на судей и сократить масштабы сутяжничества.