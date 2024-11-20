Часть плитки на набережной пляжа «Хрустальный» сохранят
Для экономии средств часть старой плитки на верхней части набережной пляжа «Хрустальный» демонтировать не будут. Печатным бетоном зальют только незначительную полоску променада со стороны моря и всю нижнюю набережную.
Об этом «Севастопольской газете» рассказал бригадир подрядной организации ООО «Конверсия Юг», занимающейся ремонтно-восстановительными работами на пляже.
— Деньги закончились, поэтому большую часть плитки мы оставляем на месте. Печатным бетоном зальем только 1,5 метра ближе к морю. При этом печатные рисунки на нижней и верхней части пляжа будут отличаться, — сообщил бригадир.
По его словам, внизу с помощью специальных матриц уже нанесен рисунок «стекающих волн», а на верхней набережной на бетоне напечатают «декоративную плитку». Сейчас там часть плитки снимают: готовят площадку к армированию и установке дренажных систем.
Пока благоустройство идет по плану. Нижнюю набережную уже забетонировали. Как говорят рабочие, остались косметические работы — затирка, подметание, мытье. Затем узоры печатного бетона покрасят и вскроют специальным лаком.
На восстановление набережной пляжа «Хрустальный» после прошлогоднего шторма века из федерального бюджета выделено чуть более 106 млн рублей. Работы должны завершить до конца текущего года.