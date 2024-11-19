За девять месяцев исполнили бюджет без дефицита

За девять месяцев текущего года бюджета Севастополя по доходам и расходам составили 50,7 млрд рублей, обеспечив его полную бездефицитность. Такие отчетные данные прозвучали 18 ноября на заседании городского правительства.

Доходную часть составили налоговые и не налоговые доходы (23,7 млрд руб), еще 27 млрд – безвозмездные поступления.

Исполнение кассового плана за 9 месяцев по собственным доходам составило 115 %, годовой план по этому показателю выполнили на 81,6 %.

Основными источниками бюджетных поступлений стали налоги на доходы физических лиц, на совокупный доход, на прибыль организаций.

При этом, в общем объеме безвозмездных поступлений основную долю составили субсидии (53%)., в том числе 14,3 млрд руб по государственной программе социального развития Крыма и Севастополя.

Исполнение расходной части бюджета также составило 50,7 млрд рублей, уточненный годовой план (81 млрд руб) исполнен на 62%. Без учета целевых межбюджетных трансфертов исполнение исполнение составило 29,7 млрд рублей.

По словам и.о.директора департамента финансов Алексея Плотникова, в первоочередном порядке обеспечивалось исполнение социально-значимых расходов, в том числе зарплаты бюджетникам, льгот и субсидий отдельным категориям граждан, страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающему населению.

В расходах наибольший удельный вес составила статьи, касающиеся национальной экономики, ЖКХ, образования, социальной политики, здравоохранения.

Их резервного фонда, запланированного в объеме 758,7 млн рублей, уже выделено 752 млн рублей.

Отчет по исполнению бюджета за девять месяцев после одобрения правительством города будет представлен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.