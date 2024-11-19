В пещере Таврида нашли остатки челюсти европейского гепарда

Находке, предположительно, 1,5 миллиона лет. В пещеру гепард попал, скорее всего, потому что стал добычей огромных гиен.

Собственно, сам гепард был также отнюдь не мелким животным, о чем можно судить по размерам сохранившегося зуба. Об этом «Севастопольской газете рассказал сотрудник Палеонтологического института РАН, кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев.

— Получается, что пропорции зуба резко отличаются от любых других кошачьих и могут принадлежать только европейскому гепарду. Таким образом, в пещере Таврида обнаружен новый вид животных, когда-то обитавших там. Европейский гепард значительно крупнее современного, — объяснил Б.Зайцев.

По его словам, останки гепарда были обнаружены еще в прошлом году, но в связи окончанием полевого сезона, московские ученые начали проводить камеральные работы, и в процессе разбора и обработки материла обнаружили данную палеонтологическую находку.

Ее сенсационность в том, что ничего аналогичного на территории России до сих пор обнаружено не было.

О размерах гепарда можно судить и по тому, что его высота в плечах составляет примерно 120 сантиметров. Это соответствует размерам крупного современного льва.

Еще раньше в пещере Таврида, примерно там же, были обнаружены остатки костей слонов, носорогов, бизонов, дикобразов и даже гигантского страуса. Палеонтологи называют место всех этих находок «гротом гиен», которые, судя по всему, убивали обитавших на открытых пространствах животных и стаскивали их в пещеру.