Утвердили стоимость услуг по присоединению дорожного сервиса к автодорогам

На заседании правительства Севастополя 18 ноября установлена стоимость и объем услуг, которые будут применяться в 2025 году для присоединения дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования.

Речь идет о дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности города Севастополя, к которым присоединяются автозаправочные станции, станции техобслуживания, автомойки и т.д.

— Это ежегодная процедура. Стоимость изменяется с учетом применения индекса потребительских цен на следующий год, — пояснил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Он уточнил, что в стоимость включена само присоединение, в том числе с использованием технической лаборатории, а также оплата за изучение проекта.