Старший кассир банка обратила в свою пользу недоразумения с выручкой

В результате судебного разбирательства было установлено, что женщина, занимая должность старшего кассира-операциониста в банке совершила хищение денежных средств в крупном размере. С 15 сентября по 13 октября 2017 года она присвоила более трехсот тысяч рублей.

Подсудимая вину не признала. По ее версии, недостача возникла из-за ошибок при сдаче кассы и возможных недоразумений с денежными средствами. Она также ссылалась на обстоятельства, связанные с операциями по оплате коммунальных услуг и займами у знакомых.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил подсудимой условное наказание в виде двух лет лишения свободы. Удовлетворен и гражданский иск банка РНКБ о возмещении материального ущерба в размере 304969,35 рублей.

Данное дело подчеркивает важность соблюдения должностных инструкций и ответственности за финансовые операции в банковской сфере, считают в пресс-службе Железнодорожного районного суда Симферополя.