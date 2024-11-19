Скалодром на улице Тараса Шевченко обещают сдать к Новому году

— Аукцион состоялся, контракт заключен, 20 декабря ожидаем первый транспорт с элементами скалодрома. До конца года мы его завершим и запустимся, — ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева С.Резниченко.

Он также заверил, что формальные вопросы согласованы с федерацией альпинизма и с профильными специалистами.

К созданию крытого скалодрома в составе ФОК на ул.Шевченко приступили в начале 2022 года. Предполагалось, что на данном спортивном объекте смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и все желающие.

Стоимость работ по обустройству скалодрома — около 20 миллионов рублей.