Новые катера выйдут на линию в следующем году

Два новых катера прибудут в город в конце этого года, а еще три — в следующем, сообщил и.о. заместителя губернатора Павел Иено в информационной программе «Вести. Севастополь».

«Мы закупили пять катеров. Два катера мы ожидаем в этом году. Сейчас катера находятся в Ростове и готовятся к переходу в Севастополь. В этом году мы получим два катера. Будем производить их приемку: проводить швартовые и ходовые испытания. В следующем году планируем запустить их на линию. В 2025 году мы также ожидаем поступления еще трех катеров. Таким образом, мы получим все катера, на которые был заключен контракт с государственной транспортной лизинговой компанией», — пообещал П.Иено.

Он напомнил, что еще пять катеров ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова» сейчас ремонтируются. Два из них должны быть готовы до конца года.

При этом выход на линию двух новых и двух отремонтированных катеров не решат проблем с пассажирскими морскими перевозками, но значительно улучшат качество предоставляемых услуг.

Пять новых пассажирских катеров для морских пассажирских перевозок на четырех маршрутах: город – Северная, Артиллерийская бухта – Радиогорка, город – Инкерман, город – Голландия — были заказаны правительством Севастополя в 2019 году. Согласно программе некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта катера должны были поставить до 1 мая 2022 года. Общая стоимость контракта в то время составила 1,245 млрд рублей. Заказчиком работ выступило ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Строить катера должны были АО «ЦКБ «Нептун» (Санкт-Петербург), ЗАО «Нефтефлот» (Самара) и АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область).