Конфискованные автомобили отправили на СВО

Хозяин автомобиля УАЗ 31514 был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За рулем в нетрезвом виде он был пойман не раз, поэтому принадлежавший ему автомобиль был конфискован.

Такое же наказание за аналогичное преступление понес и владелец «Мерседеса» GL 500 4Matic. Оба севастопольца еще и лишены водительских прав.

Исполнительные документы на арестованные автомобили поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Нахимовскому району. Конфискованные УАЗ и «Мерседес» были переданы представителям одной из воинских частей Минобороны России для отправки бойцам, выполняющим свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.