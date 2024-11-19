Каток на 4-й Бастионной теперь будет под брендом ЦСКА

Демонтаж надписи «ХК «Черноморец», что до недавнего времени украшала одну из стен здания ледового катка на улице 4-й Бастионной, означает, что теперь там будут заниматься еще и спортсмены ЦСКА.

На месте прежней надписи появится другая, обозначающая принадлежность спортивного сооружения Министерству обороны РФ, сообщили «Севастопольской газете» в местном филиале ФАУ МО РФ ЦСКА.

При этом хоккейные команды Черноморского флота продолжат тренироваться на этой ледовой арене на правах аренды у ЦСКА. Речь идет о командах «Черноморец», «Энергия», «Севастополь-1», «Севастополь-2», а также о команде офицеров «Адмирал». На льду теперь ЦСКА также продолжат заниматься и детские хоккейные команды «Медведь» и «Черноморец».

А с января 2025 года в ледовом дворце начнет работать спортивная школа фигурного катания. Для юных спортсменов занятия будут бесплатными.

Сейчас на катке уже занимаются три группы фигуристов в статусе физкультурно-оздоровительных групп.