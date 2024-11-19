Арестован исполнитель теракта, в результате которого погиб офицер ЧФ

Исполнитель теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер Черноморского флота Валерий Транковский, арестован, сообщили ТАСС в управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Киевским районным судом [Симферополя] задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Речь идет о непосредственном исполнителе теракта 13 ноября, когда в своем автомобиле был взорван командир бригады ракетных катеров ЧФ капитан 1 ранга В.Транковский. Решение о мере пресечения сообщнице арестованного будет принято в ближайшее время.

Во вторник, 19 ноября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и в Следственном комитете РФ сообщили, что сотрудники ФСБ задержали двух россиян, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ В.Транковского в Севастополе. Как пояснили в СК, задержанные — 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Они дали признательные показания.

Установлено, что женщина по заданию украинской спецслужбы вела наблюдение за российским офицером, чтобы установить его место жительства, автомобиль, распорядок дня и маршруты его передвижения. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему украинскими кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно подорвали его, когда офицер ехал к месту службы.

По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада.

По данным агентства RT, исполнитель теракта — 47-летний Виталий Кульчицкий. Он уроженец Львова, проживал в Ялте и Алупке, имел свой бизнес по торговле чистящими средствами и парфюмерией. Официально ИП В.Кульчицкий оформил четыре года назад.