Андрей Соболев приглашает на юбилейный концерт

В Доме офицеров флота 1 декабря состоится концерт севастопольского поэта, барда и общественного деятеля Андрея Соболева. Это традиционная встреча поэта с почитателями его таланта и просто друзьями в день его рождения.

Накануне концерта «Севастопольская газета» поговорила с А.Соболевым о его творчестве, и не только.

— Сколько было всего таких концертов?

— Я выхожу на сцену в первый день зимы уже четверть века. Называю это не концертами, а авторскими встречами, во время которых, как правило, складывается диалог со зрителями о нашей сегодняшней жизни. Я пою им свои песни, читаю стихи, высказываю собственное мнение, а в ответ ощущаю поддержку и интерес к своему творчеству.

— Глубоко социальной направленности, не так ли?

— Признаюсь, я не делю поэзию на социальную или гражданскую, поскольку считаю, что любое творчество гражданственное. В своих стихах я исповедую принципы правды, своевременности. Все это ставлю в первый ряд. Хотя лирика тоже будет звучать.

— Концерт будет юбилейным, это как-то отличит его от тех, что были прежде?

— Убежден, что подобные встречи нужно проводить не только по случаю личных юбилеев, и не только под свое имя. Это помогает создать культурно-общественную среду, которая бы нас объединяла, озадачивала и призывала к действию.

События десятилетней давности показали, насколько севастопольцы могут быть единодушны, солидарны и объединены в решении гуманитарных вопросов. Сегодня, как и в дни Русской весны, мы объединены под лозунгами о праве на свой язык и свою историю. Нас по сей день пытаются нивелировать различными путями, однако есть основополагающие вещи — наша культура, язык и религия.

— Что будете петь?

— Основная часть песен будет из категории социально-острых, злободневных, поскольку сейчас заниматься развлекаловкой, умиротворением и успокоением считаю неправильным. Хочу предложить откровенный разговор. Получится ли, покажет реакция зрительного зала и последующие отзывы. Надеюсь, что на концерт придут мои единомышленники и их будет немало. Для тех же, кто прийти не сможет, мы с моим давним другом и коллегой Алексеем Григорьевым сделаем видеоверсию концерта.

Еще одной его темой станет очередная годовщина победы в Синопском сражении 1 декабря 1853 года. Горжусь тем, что 1 декабря — тот самый день, когда наши в Синопе «флот турецкий сожгли до тла». Город, флот и сам я, — это все для меня едино. Говорить о городе без флота, и наоборот, о России без Севастополя, невозможно.

— Вероятно, каждый новый концерт нужно воспринимать, как отчет за год минувший?

— Отчасти, да. Я отчитаюсь, что сделал за последние полтора года: издал две книги стихов, еще одна, кажется, двенадцатая, — на подходе. Я называю свои книги поэтическими хрониками. Надеюсь, что настанет время, когда можно будет, не заглядывая в подшивки газет, а по датам написания моих стихов, точно понимать ситуацию и даже детали и настроения в нынешнем моменте.

Оценка современников порой содержательнее сухих исторических хроник. Я числю себя среди тех, кто оживляет историю, это мой путь к исторической правде.

— Десять лет назад вы назвали концерт «Появилась в возрасте шестерка», у нынешнего концерта будет какое название?

— Есть у меня стихи в отношении нынешней юбилейной даты. Постараюсь шутить, иронизировать, в трагедию впадать не стоит. Сейчас вот пришла на ум строка из песни Дунаевского «Нам песня строить и жить помогает...» Я давно взял ее себе на вооружение.

— Кто ваша сегодняшняя аудитория?

— Нынешний мой слушатель, это в основном уже зрелые люди. Хотя, молодежь тоже откликается, открывает для себя непознанный прежде жанр м даже становится его поклонниками.

— Вы о воспитании патриотизма?

— Я не поборник проявления патриотизма в форме одевания младенцев в пилотки на 9 мая. Но мне кажется, что прежде всего необходимо любить свой край, так называемую малую родину: свой двор, любимый пляж, знакомый пирс, скальную стенку, ущелье и горы, куда ходили в походы. Все это и называется Родиной. Если любви нет, никакие тик-токи не сделают молодого человека «парнем севастопольской прописки». Я сейчас говорю о причастности к месту, где родился, вырос и живешь.

Не будут скрывать, мы молодежь подрастеряли за последние лет 30, уступили другой идеологии. Сейчас есть определенные успехи, но, если не общаться с молодыми, не заставлять их обратить на себя внимание, не приобщать к нашему литературно-музыкальному наследию, потом придется пожинать печальные плоды.

У всех у нас есть возможность и способ реализовать и продемонстрировать себя как патриота. Помощь фронту, беженцам — достойное и очень важное занятие. Я участвую в этом движении уже 10 лет. Гуманитарная помощь, которую мы оказываем с соратниками, — не просто долг. Это и цель и средство для достижения победы. Донбасс стал, по сути, моей болевой точкой и понятие Родина проходит у меня через призму событий в Новороссии.

— Фестиваль «Балаклавские каникулы» не возродим?

— Задумай я это сделать, позвать будет некого: 90% участников уже не с нами. И не только потому, что большая их часть была из Украины. Многие россияне, которых мы приглашали в статусе гранд-гостей, оказались слабо подготовленными людьми. Они берутся судить о том, чего не понимают по сути, хотя прежде декларировали весьма философские вещи, заставлявшие слушать и думать.

Бардовский мир за последние три года полностью перекроился. Люди, которые прежде считались правдорубами, сегодня аморфны, а позиция иных меня обескураживает и отталкивает.

— Почему так произошло?

— Мы плохо оценивали людей, которых возносили на пьедесталы, делали героями нашего времени. Но красиво написать и спеть — еще не суть человека, важно, каков он в социальной среде. Я продолжаю ездить по фестивалям, но того чувства внутреннего восторга, откровения и честности, что свойственны авторской песне, увы, нет. Как правило, там поют песни из бардовских архивов, классику жанра. Хорошие, но заезженные и все эти песни иного времени.

— Может быть, говорить честно страшно? Возможно, изменилась цена этой самой честности?

— Тогда не нужно выходить на сцену.

Я могу ошибиться в прогнозах, но ошибаться по сути в моем сегодняшнем возрасте стыдно. Я склонен смотреть на вещи с высоты своего образовательного ценза, личного опыта и информированности, и могу уверенно заявить, что правда останется за мной и теми, кто рядом. И даже готов пострадать за нее.

— Как вы себя определяете в нынешнем информационном пространстве?

— Я — объективист. Болезненно воспринимаю то, что происходит сегодня и происходило вчера, боюсь за то, что будет завтра.

— Давайте вернемся к этому разговору накануне следующего вашего круглого юбилея. А сейчас расскажите о предстоящем концерте, он будет бесплатным?

— Как обычно. Каждый мой концерт — это подарок севастопольцам. Считаю, что в наше время проводить помпезные платные мероприятия, по меньшей мере, неуместно. Мы живем в сражающемся городе, практически на передовой, но в несколько иной проекции.

— Во сколько встречаемся?

— Жду всех своих единомышленников и друзей 1 декабря, в 18.00, в Доме офицеров флота. Обещаю не разочаровать!