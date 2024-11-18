Выделено финансирование на борьбу с сахарным диабетом

Более 6,5 млрд рублей будет направлено до конца 2024 года в российские регионы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Этой теме было уделено большое внимание в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами 18 ноября. Средства получат 53 региона, в том числе Севастополь.

Субсидия даст возможность завершить в 2024 году формирование сети эндокринных центров и школ здоровья по всей стране. Деньги пойдут на дооснащение и переоснащение медицинских учреждений, которые помогают больным с сахарным диабетом в сельских и отдаленных местностях. Еще одно направление финансирования — обеспечение детей и беременных женщин, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение.

Городу Севастополю на борьбу с диабетом в 2024 году выделена субсидия в 86,5 млн рублей.

Начали устанавливать инсулиновые помпы

В конце октября пресс-служба департамента здравоохранения Севастополя сообщила, что трем юным пациентам городской больницы №5 установили инсулиновые помпы как альтернативу использования шприц-ручек. С установкой прибора ребенку не нужно 5-8 раз в день делать болезненные уколы. Помпа позволяет дозировать инсулин с меньшим шагом и большей точностью и конкретно под индивидуальные потребности маленького пациента.

Срок службы прибора пять лет, замена расходников проводится каждые три дня.

«Инсулиновая помпа устроена по принципу электронного шприца: устройство непрерывно подает инсулин из специального резервуара в подкожно-жировую клетчатку в зависимости от физиологической потребности организма. Благодаря этому устройству наши пациенты смогут вести обычный образ жизни. Все дети, которым будет устанавливаться инсулиновая помпа, продолжат диспансерное наблюдение на амбулаторном этапе», — сообщила Марина Липскас, главный внештатный детский эндокринолог департамента здравоохранения.