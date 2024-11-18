Ветеран СВО из Севастополя принял участие в соревнованиях за «Кубок Защитников Отечества»

В центре «Сириус» в Сочи с 14 по 16 ноября прошел первый Всероссийский «Кубок защитников Отечества». Более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны состязались в шести видах спорта: волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Севастополь представлял серебряный призер межрегионального турнира ветеранов СВО в пулевой стрельбе Алексей Прис.

«Кубок Защитников Отечества» — межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят при участии Паралимпийского комитета России с целью реабилитации ветеранов и вовлечения их в паралимпийское движение. В этом году прошло пять межрегиональных «Кубков Защитников Отечества». В августе соревнования прошли в Ставрополе. На них севастопольские ветераны СВО завоевали три медали. Один из призеров стал участником итогового первенства в Сириусе.