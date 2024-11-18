Циклон надвигается на полуостров с запада

Местами сильные осадки пройдут в Крыму во вторник, 19 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник в Крыму прогнозируется дождь, местами сильный. <...> В середине недели начнутся следующие проблемы, связанные с тем, что к границам нашей страны подходит циклон, но уже с запада», — сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра России, температура днем на территории Крыма на неделе будет диапазоне плюс 12-15, ночью — от плюс 3 до плюс 10 градусов. В Краснодарском крае дневные значения в течение недели составят плюс 10-20, ночью — от минус 1 до плюс 7 градусов.