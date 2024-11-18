Техническое присоединение к электрическим сетям будет прозрачным

Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчет размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства, регламентирующем правила технического присоединения к электрическим сетям, сообщила пресс-служба кабмина РФ.