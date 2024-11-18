Припрятанных свиней нашли и уничтожили

В Андреевке изъяли и уничтожили 57 свиней, завезенных из региона с карантином по вирусу африканской чумы свиней. Затраченные на утилизацию этих животных средства — свыше 400 тысяч рублей взыскали с недобросовестных фермеров.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с управлением ветеринарии установили, что в марте 2024 года два жителя региона, где распространялся вирус африканской чумы свиней, ввезли на территорию Севастополя 57 свиней без документов.

Из-за карантина свиньи подлежали утилизации. Недобросовестные фермеры разместили животных на чужом земельном участке в Андреевском муниципальном округе без разрешения его собственника в неприспособленных помещениях.

Чтобы не допустить распространения заболевания Севастопольскому ветеринарному центру пришлось самостоятельно изъять и утилизировать припрятанных свиней, затратив на это свыше 400 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании израсходованной суммы с граждан, которые незаконно ввезли в Севастополь животных из зоны карантина. Иск прокурора удовлетворен.

Африканская чума свиней — особо опасное высококонтагиозное заболевание сельскохозяйственных животных, которое ведет к их гибели и быстро распространяется. Для человека вирус не опасен.

4 марта 2024 года был издан указ главы Республики Крым о 30-дневном карантине по африканской чуме свиней в селе Угловое Бахчисарайского района. Село находится недалеко от Андреевки.