Похоронили погибшего в теракте командира бригады ракетных катеров

Капитан 1 ранга Валерий Транковский был взорван в своем автомобиле. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

«Сегодня в Севастополе простились с капитаном 1 ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским», — сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

Губернатор отметил, что погибший был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком. Он прошел все ступени офицерской службы от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района. За мужество, проявленное при выполнении поставленных задач, умелое руководство подчиненными подразделениями и личным составом, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.

Теракт произошел 13 ноября в Севастополе на ул.Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля В.Транковского. От полученных травм он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

«Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба, — пообещал М.Развожаев.