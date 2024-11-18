Очередной шторм века пока под вопросом

Интернет взорвался информацией о движущемся на полуостров очередном шторме века. Некоторые сайты обещают десятиметровые волны и ураганный ветер. О том, будет ли так, как предсказывают, «Севастопольская газета» поинтересовалась у заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергея Станичного.

– Через нас действительно пройдет штормовой фронт, в четверг и в субботу, возможно достаточно сильные западные и юго-западные ветры, – ответил на вопрос С.Станичный.

При этом он сказал, есть определенная сложность в такого рода прогнозах. Он состоит в том, что речь идет о полосе сильного, интенсивного ветра, который, как ожидается, охватит зону примерно в 80-90 километров шириной.

Другое дело, что конкретно определить, где именно будет этот фронт, пойдет ли он на Тендровскую косу или ударит по Тарханкуту, точно пока не скажешь.

– Пугалки по 10-метровым волнам и тому подобному пока в прогнозах не просматриваются. У нас ожидаются трехметровые волны, шторм будет достаточно сильным. Скорость ветра в порывах будет достигать 15--20 метров в секунду. Однако более точную информацию можно будет получить ближе к четвергу, – продолжил С.Станичный.

По его словам, самая сложная обстановка ожидается в районе Новороссийска – Геленджика. Там волны разгоняются через все море, вот почему именно там они могут достигнуть высоты больше восьми метров.