Обманули 11 доверчивых и отзывчивых людей

Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых граждан! Только за одни сутки на их уловки попались 11 жителей города, лишившись в общей сложности более 3,1 млн рублей.

С помощью популярного мессенджера с 51-летней предпринимательницей связался неизвестный, представился сотрудником МФЦ и сообщил о подозрительных попытках воспользоваться ее банковским счетом. Растерявшись, женщина поверила «сотруднику госорганизации» и перечислила на незнакомый счет более 1,2 млн рублей личных сбережений.

Используя эту схему, мошенники обманули еще троих жителей Севастополя на более 1,3 млн рублей.

Еще один популярный вид мошенничества — хищение денежных средств под предлогом покупки товаров или различного рода услуг в интернете. Так, 57-летний предприниматель в одном из мессенджеров договорился с неизвестным о выполнении бетонных монолитных работ, и перечислил по указанным в переписке реквизитам 400 тысяч рублей. А 39-летний мужчина хотел приобрести коробку передач для автомобиля на торговой площадке и перечислил «продавцу» почти 63 тысячи рублей. Всего за сутки мошенники с помощью этой схемы обманули пятерых жителей Севастополя. Общая сумма ущерба — более 500 тысяч рублей.

А 46-летней и 32-летней женщинам пришли сообщения от «знакомых» с просьбой одолжить 15 и 14 тысяч рублей на короткое время. Потерпевшие поверили и перечислили требуемые суммы мошенникам.